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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الأوقاف تكشف حقيقة عودة المعتمرين العالقين في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت وزارة الأوقاف والإرشاد، حقيقة عودة المعتمرين العالقين في المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن .
وقال وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمر، طارق القرشي، في منشور على حسابه في الفيسبوك، إن عدد المعتمرين العالقين في المملكة لا يتجاوز 150 معتمرا .. مؤكداً انه لم ولن يعود أي معتمر يمني إلا بعد استكمال إجراءات الفحص والحجر الصحي .
وكان القرشي قد قال في منشور سابق الليلة الماضية، أنه و"بناءً على طلب وزارة الصحة اليمنية ونظراً لعدم استكمال الاستعدادات الطبية اللازمة في منفذ الوديعة ( الجانب اليمني ) فقد تقرر تأجيل مغادرة رحلات المعتمرين العالقين في أراضي المملكة حتى إشعار آخر".
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