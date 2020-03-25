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وزارة الأوقاف تكشف حقيقة عودة المعتمرين العالقين في السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة عودة المعتمرين العالقين في السعودية

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الأوقاف والإرشاد، حقيقة عودة المعتمرين العالقين في المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن .

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وقال وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمر، طارق القرشي، في منشور على حسابه في الفيسبوك، إن عدد المعتمرين العالقين في المملكة لا يتجاوز 150 معتمرا .. مؤكداً انه لم ولن يعود أي معتمر يمني إلا بعد استكمال إجراءات الفحص والحجر الصحي . 

 

وكان القرشي قد قال في منشور سابق الليلة الماضية، أنه و"بناءً على طلب وزارة الصحة اليمنية ونظراً لعدم استكمال الاستعدادات الطبية اللازمة في منفذ الوديعة ( الجانب اليمني ) فقد تقرر تأجيل مغادرة رحلات المعتمرين العالقين في أراضي المملكة حتى إشعار آخر".

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