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فتاة يمنية في مصر تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

فتاة يمنية في مصر تعلن إصابتها بفيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت فتاة يمنية تقيم في جمهورية مصر العربية، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد أكوفيد 9 .

 

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وقالت غادة المحمودي، على حسابها الشخصي في الفيسبوك، أنها مصابة بفيروس كورونا المرض الذي لا يرحم أحد حسب وصفها .

 

ودعت المحمودي وهي من أبناء تعز الجميع إلى أن يدعو لها ب الشفاء العاجل , مؤكدة في منشورها انها في طريقها إلى إلى الحجر الصحي.

 

وبإعلان الفتاة اليمنية غادة المحمودي إصابتها بفيروس كورونا تصبح اول يمني يعلن عن إصابته بفيروس كورونا .

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