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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتاة يمنية في مصر تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت فتاة يمنية تقيم في جمهورية مصر العربية، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد أكوفيد 9 .
وقالت غادة المحمودي، على حسابها الشخصي في الفيسبوك، أنها مصابة بفيروس كورونا المرض الذي لا يرحم أحد حسب وصفها .
ودعت المحمودي وهي من أبناء تعز الجميع إلى أن يدعو لها ب الشفاء العاجل , مؤكدة في منشورها انها في طريقها إلى إلى الحجر الصحي.
وبإعلان الفتاة اليمنية غادة المحمودي إصابتها بفيروس كورونا تصبح اول يمني يعلن عن إصابته بفيروس كورونا .
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