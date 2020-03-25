فتاة يمنية في مصر تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت فتاة يمنية تقيم في جمهورية مصر العربية، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد أكوفيد 9 .



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وقالت غادة المحمودي، على حسابها الشخصي في الفيسبوك، أنها مصابة بفيروس كورونا المرض الذي لا يرحم أحد حسب وصفها .

ودعت المحمودي وهي من أبناء تعز الجميع إلى أن يدعو لها ب الشفاء العاجل , مؤكدة في منشورها انها في طريقها إلى إلى الحجر الصحي.

وبإعلان الفتاة اليمنية غادة المحمودي إصابتها بفيروس كورونا تصبح اول يمني يعلن عن إصابته بفيروس كورونا .