حالتا وفاة وست إصابات بسبب الأمطار في المعلا بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اطلع مدير عام مديرية المعلا بمحافظة عدن فهد مشبق، اليوم، على الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار على مديرية المعلا، حيث هطلت اليوم أمطار غزيرة على كافة مديريات العاصمة عدن.



وشملت الأضرار البشرية والمادية التي تسببت بها سيول مياه الأمطار بمديرية المعلا وفاة رجل وإمرأة وإصابة 4 آخرين، وإنهيارات ببعض المنازل وجرف ممتلكات المواطنين من سيارات وخزانات مياه وإعاقة حركة السير.

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وتفقد مدير عام مديرية المعلا فهد مشبق، أوضاع المواطنين في المديرية وخصوصا منطقة الشيخ اسحاق التي تضررت بشكل كبير جراء سيول مياه الأمطار، كما اطمأن مشبق، على حالة المصابين جراء الإنهيارات التي تعرضت لها منازلهم بسبب مياه الأمطار، ووجه بمعالجتهم على نفقة السلطة المحلية بمديرية المعلا.

كما قام مدير مديرية المعلا، بالإشراف على أعمال إعادة فتح الطرقات في منطقة الشيخ إسحاق بواسطة الشيولات والجرافات وتنظيف مناهل الصرف الصحي، وعملية شفط مياه الأمطار من غرف الكهرباء لتعود الكهرباء للعمل كونها كانت منقطعة على عدد من الأحياء.

وأكد مشبق، أن السلطة المحلية بالمديرية ستبذل جهودها في معالجة أضرار سيول مياه الأمطار، كونها وجدت لتقديم خدمات للمواطنين خصوصا في وقت الأزمات،

وأضاف مشبق، أن على السلطة المحلية بمحافظة عدن الإلتفات لأحوال المواطنين وتخفيف المعاناة التي يعانونها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، مشيرا إلى أن مديرية المعلا رفعت بتقرير لقيادة محافظة عدن عن أهمية بناء سدود لحماية المنازل من سيول مياه الأمطار ولكن المحافظة لم تعطي الموضوع أي اهتمام، مما تسبب بوفاة شخصين وإصابة أربعة اخرون.