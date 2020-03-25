شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: ضربة جديدة وموجعة للداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’تطورات مثيرة في قضية وسيم يوسف اليوم بالإمارات..والمحكمة تتخذ قرارًا صادمًا..تفاصيل عاجلة الان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - بشرى سارة: الصين تزف بشرى سارة وتصدر إعلان مفاجئ للعالم بشان نهاية كورونا.. شاهد ماورد فيه عاجل تركيا تفجر مفاجة مدوية و تلاحق قتلة خاشقجي .. قرار جديد بحقّ 20 متهماً بالجريمة الوحشية بينهم احد امراء السعودية و“دليم وعسيري” تفاصيل حصرية شاهد أفعى مرعبة تدخل بطن جمل هائج وهو حي وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد شاهدو كيف كانت النهاية شاهد الصور هل تذكرون المسلسل السعودي طاش ماطاش الذي كانت تعرضه قناة الmbc شاهدو المفاجأة التي حدثت خلف الكواليس اثناء التصوير وتم التكتم عنها وقام المخرج بنشرها اليوم (فيديو صادم).

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