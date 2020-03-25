شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد آثار الأمطار التي شهدتها العاصمة عدن .. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، بسيول وتراكم المياه في العديد من المناطق .

ويخشى أن تتسبب المياه الراكدة في العديد من المناطق بتفشي الأوبئة مثل الملاريا وحمى الضنك، والكوليرا، خاصة وأن هذه الأمطار جاءت وسع استعدادات مصحوبة بمخاوف من تفشي وباء كورونا الذي يضرب العالم هذه الايام. Advertisements ويظهر في الصور مياه الأمطار وهي تقوم بجرف السيارات وتراكمها لتغطي مختلف الشوارع .

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