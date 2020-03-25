صعدة.. تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد في جبهة باقم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن الجيش الوطني في محور علب من تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر في الارواح والعتاد في عدد من المواقع بالخطوط الأمامية لجبهة باقم شمال محافظة صعدة..



وأوضح اركان حرب محور علب العميد أديب الشهاب وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن ابطال الجيش الوطني كبدوا مليشيا الحوثي خسائر في الارواح والعتاد، بعد ان حاولت مجموعات التسلل والالتفاف على مواقع الجيش الوطني في تبة نائف وعدد من المواقع العسكرية التي استولى عليها الجيش الوطني في وقت سابق.

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