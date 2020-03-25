عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشاعر بوسبعة يهدي انتقالي حضرموت نسخة من ديوانه

الأربعاء 25 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

زار الشاعر والملحن أحمد سعيد صالح بوسبعة مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، اليوم الأربعاء ، والتقى رئيسها الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، ونائبه الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، والدكتور حسن صالح الغلام نائب الرئيس لشؤون تنسيقية الجامعات .



وعبر الشاعر بوسبعة عن سعادته بزيارة مقر قيادة الانتقالي في حضرموت ، و الالتقاء بالمناضلين من قياداته ..

طالبا نقل تحياته للرئيس عيدروس قاسم الزبيدي ونائبه ، الأستاذ هاني بن بريك ، ورئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك ، وقيادات المجلس كافة .

وأهدى الشاعر بوسبعة ، إلى القيادة المحلية ، نسخة من ديوانه الشعري ، الذي اسماه "شوقتني المكلا ، كيف لا أشتاق" . وهو عنوان لقصيدة من أقدم إبداعاته وأشهرها ، وغناها الفنان سالم علي بازياد ..

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كما غنى له الفنانين كرامة مرسال ، والدكتور عبدالرب إدريس وغيرهم من الفنانين المعروفين .

ويعد الشاعر بوسبعة واحدا من شعراء حضرموت المعروفين ، والمعتزين بامكانياتهم الشعرية ، لذلك يحب تعريفه بلقب ملك الشعراء .

حضر اللقاء الأستاذ حسن باسمير عضو الجمعية الوطنية ، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة .