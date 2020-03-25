شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الأمطار الغزيرة.. الوزير فتح يوجه بتشكيل لجان طوارئ وإنقاذ بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 عدن - الخليج 365 وجه وزير بالحكومة الشرعية، بتشكيل لجان طوارئ وإنقاذ بالعاصمة عدن، جنوب اليمن.

Advertisements وفي التفاصيل، وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح،اليوم، السلطة المحلية بمحافظة عدن بتشكيل لجان طوارئ وإنقاذ، جراء الأمطار الغزيرة بالمحافظة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إزالة ورفع ماخلفته السيول في الطرقات، وحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة ورفع تقرير عاجل بذلك. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، وجه الوزير السلطة المحلية بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) مساندة جهود السلطة المحلية وتقديم الدعم الانساني لتلافي اي أضرار بحق المواطنين بالمحافظة. وخاطب فتح منسقية الشؤون الإنسانية بتوجيه المنظمات الاممية بتسخير الجهود والاستعداد التام لمد المحتاجين بالمساعدات اللازمة، واصدار التوجيهات العاجلة لفرق الطوارئ التابعة لهم، لمتابعة مايحدث في لحج وأبين، والاستعداد لتوفير وتغطية الاحتياجات.

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