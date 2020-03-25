خاص| حقائق صادمة وملفات فساد مهولة وتنسيق وزراء الشرعية مع الحوثية المدعومة إيرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، عن حقائق صادمة وملفات فساد مهولة، حيث عملت الشرعية على اطالة أمد الحرب باعتبارها المستفيد ألأكبر من ذلك وثبت بالأدلة تنسيق مسؤولين ووزراء فيها مع الجماعة الحوثية المسنودة من إيران.



وبحسب مصادر "الخليج 365"، عملت جناحات الإخوان بالشرعية على استنزاف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عسكرياً وسياسياً فعمدت الى استنزافه مالياً عبر افتعال الأزمات في المناطق المحررة ونهب المال العام.

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وتقول المصادر:"صرف وزير الداخلية أحمد الميسري ما قيمته 3 مليار ريال من البنك المركزي في عدن تحت بند مجهود حربي، كما سلم وزير الداخلية قيادي القاعدة مبلغ 150 مليون دولار لشراء صواريخ حرارية لاستخدامها في التصدي لقوات المجلس الانتقالي وهي أموال قطرية".

وبحسب المصادر، تصرف الحكومة ما مقداره خمسة مليون ريال يمني يوميا لشراء مياه معدنية للمسوؤلين في قصر معاشيق.

وتحدثت المصادر، عن أن الشرعية صرفت مبلغ وقدره 500 مليون ريال سعودي تحت بند صيانة طائرة الرئيس هادي وتبين لاحقا عدم وجود أي صيانة للطائرة، كما صرف مدير مكتب الرئيس هادي عبد الله العليمي 800 مليون ريال تحت بند دعم اعلامي للحكومة الشرعية ، و2 مليون ريال تصرف شهريا لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي في عدن لم يعد له أي مهام فعلية، بخلاف الرواتب، و500 ألف ريال تصرف تحت بند مكافآت شهرية للعاملين في مكتب رئيس الوزراء خلاف الرواتب ، و400 مليون ريال نفقات الباب الثاني و300 مليون ريال نفقات الباب الثالث 290 مليون ريال تصرف هذه المبالغ شهريا كنفقات خاصة في مكتب رئاسة الوزراء في عدن، 180 مليون ريال تصرف شهريآ باسم المخصص الشهري للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية " لم يعد له وجود فعلي على الأرض