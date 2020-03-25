شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة: الصين تزف بشرى سارة وتصدر إعلان مفاجئ للعالم بشان نهاية كورونا.. شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/25 الساعة 03:13 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

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