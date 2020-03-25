شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن خبر صادم لكل اليمنيين..."5000" مواطن سيعودون غداً من هذه الدولة الموبؤة بكورونا الى ارض الوطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر إعلامية أن حكومة الرئيس هادي أصدرت توجيهات لمنفذ الوديعة بدخول 5000 معتمرا يمنياً من الأراضي السعودية. ويخشى المواطن اليمني من أن يكون بين العائدين حالات إصابة بفيروس كورونا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وطالب نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، في منشورات وتعليقات اليوم، السلطات في محافظتي حضرموت ومأرب بعمل فحوصات للكشف للعائدين عن خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووضعهم في حجر صحي خلال الفترة المقرة من منظمة الصحة العالمية. وتعد المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الموبؤة بفيروس كورونا، حيث سجل فيها مئات الحالة المصابة خلال أقل من شهر.



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