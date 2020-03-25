الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 27017 بعد تسجيل 2206 إصابة جديدة، وارتفاع في عدد الوفيات إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. كما تم تسجيل ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 9625". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ولفتت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 47 مليون ونصف المليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة. من جهته قال وزير الصحة في تصريحات صحفية: "سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها". في سياق متصل أفاد التلفزيون الرسمي بأن خبراء إيرانيون يصنعون أجهزة للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال ساعتين. المصدر: RT

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