شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة تعد الأغرب على الاطلاق من ظهور كورونا : طياران يقفزان من الطائرة خوفا منه ويتركانها بالركاب بلا قيادة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أسرع طياران هنديان للهرب من نافذة قمرة القيادة بالطائرة التابعة لخطوط طيران AirAsia، بعد أن سمعا عددا من الركاب يتحدثون عن الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، ما كان من الطيارين بعد سماعهما حديث الركاب، إلا أن قررا الهرب من الطائرة عبر السلالم لتجنب الاختلاط ببقية الركاب وطاقم الطائرة حيث شعرا بالهلع والخوف

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ووفقا لمقطع فيديو نشرته الصحيفة، ظهر أحد الطيارين وهو يهرب من النافذة ويقف على مدرج السلالم بينما يمرر له الآخر الأمتعة من نافذة قمرة القيادة.

سجلت الهند التي يبلغ تعدادها أكثر من مليار نسمة، نحو 500 إصابة و10 وفيات؛ ما دفع رئيس الوزراء الهندي إلى فرض حظر تجوال تام على جميع أنحاء البلاد لمدة 21 يوما للسيطرة على المرض.

وحذر الخبراء من أن المرض سوف يصل لأكثر من 800 مليون شخص داخل الهند وسيقضى على نسبة كبيرة من السكان.