شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ‘‘بدور البراهيم’’ يخرج عن صمته لأول مرة ويفجر مفاجأة مزلزلة: هذا ما حدث بيننا في أول لقاء قبل الزواج (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج زوج خبيرة التجميل بدور البراهيم، للمرة الأولى ليتحدث لجمهورها منذ إعلان زواجهما قبل نحو شهرين، وكشف أنه سعودي الجنسية وليس إماراتيا كما تناولت بعض وسائل الإعلام.

جمعهما إعلان

وأوضح أنه يقيم في دبي بشكل مستمر بحكم عمله، لافتا إلى أنه تعرف على خبيرة التجميل خلال علاقة عمل جمعتهما، حيث كانت تقوم بالإعلان عن إحدى منتجاته وتعرف عليها فقال: ”كنت مجتمعا معها بدبي لعمل إعلان لأحد منتجاتي والله وفق واتزوجنا“.

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أكثر شيء جذبه إليها

وعن أكثر شيء جذبه في شخصيتها، قال زوج بدور في حسابها الخاص على تطبيق ”سناب شات“ من خلال فقرة الرد على الأسئلة، إن جمالها وطيبتها أكثر ما جذباه، نافيا ما تم تناقله حول كونها الزوجة الثانية له، مبينا أنه منفصل عن زوجته الأولى وأن بدور -حاليا- هي زوجته الوحيدة.

شرطه قبل الزواج

وأكد أنه اشترط عليها خلال فترة تعارفهما وقبل الزواج على عدم ظهورها في السوشيال ميديا، مبينا أن اختفاءها خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها وسائل الإعلام بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، كان بناء على طلب منه لأنه يرفض ظهورها بسبب غيرته عليها، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يقبل فكرة ظهور زوجته بوجهها مرة أخرى كون هذا الأمر محسوما بالنسبة له.