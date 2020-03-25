شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ولي عهد المملكة بفيروس كورونا وهذا مصير زوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وكالات أنباء عالمية أن الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، أصيب بفيروس كورونا المستجد، . وكان متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا، إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية، وقال المتحدث "نظرا لتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (المستجد)، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام". أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements للإشارة فإن انتشار الفيروس ببريطانيا بدأ يخرج عن السيطرة، خاصة وأن المملكة المتحدة سجلت أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.

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