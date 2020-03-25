شكرا لقرائتكم خبر عن يضع سره في أضعف خلقه : فتاة تشترط أمرا غريبا لإتمام عقد النكاح وكانت المفاجأة بعد الزواج معجزة ربانية لم يتوقعها الزوج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضع النساء شروط غريبة لإتمام الزواج أو ما يسمى بـ"عقد النكاح"، وهذا ما حدث مؤخراً في مدينة الطائف. أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements

وأصرت إحدى الفتيات في هذه المدينة إضافة شرط غريب وهو أن يُسمح لها بحفظ القرآن الكريم كاملاً. وقال المأذون عبد العزيز الكناني، أن العروس كانت قد حفظت عدة أجزاء من القرآن الكريم، لذا أقدمت على اشتراط هذا الأمر دون ممانعة.

وقبل الزوج بهذا الشرط فوراً، كما ورحبت الأسرة بهذه الزوجة واعتبروا أن طلبها ما هو إلا انعكاس عن أخلاق عظيمة، ليتفاجأوا بعد الزواج بإكمالها الحفظ فعلا.

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