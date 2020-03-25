شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا وجدوا في غرفة الفنان الراحل ‘‘محمود الجندي’’ وصدم الملايين ورفضت أسرته استلام جثته ودفنها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان المصري محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاما وتسبب رحيله صدمة لمتابعيه.

مصادر قالت إن الجندي عاش حياة مليئة بالأسرار.. فمنها ما كشفه بنفسه ومنها ما كشفه مقربون.. ومنها ما انتشر بعد موته.

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ومن ضمن التساؤلات التي أثارها جمهور الجندي السؤال حول ديانته.. هل ظل ملحدا أم اعتنق الاسلام وما مذهبه، هل سني أم شيعي!.

أحد المقربين إليه نشر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه وجد صندوق بداخل غرفة الراحل بعد وفاته تفاجأ مما وجده فيه.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن عائلة الراحل رفضت استقبال جثمانه نتيجة الصدمة التي تلقتها وصدمت الملايين .

وذكر الذي نشر تلك الأخبار انه انصدم بوجود كمية من الكتب للمرجعيات الشيعية.. مما أثار تساؤلا حول إمكانية إسلامه واعتناقه المذهب الشيعي.

وبحسب فيديو نشرته قناة أخبار النجوم على يوتيوب فكلما ذكر كان مجرد إشاعة لا صحة لها.. فالجندي اشترى مقبرة من ماله الخاص وطلب من أهله دفنه فيها وهو ما تم.

لكن متابعون استغربوا من عدم خروج أولاد الجندي لنفي شائعات اعتناقه المذهب الشيعي مما أعطى الكثيرين الاعتقاد بأنه كان فعلا شيعيا .

لمتابعة القصة كاملة.. شاهد الفيديو التالي:

وقبل المشاهدة: ننوه أننا أننا غير مسؤولين عما ورد في الفيديو من معلومات ومصطلحات قد يراها البعض غير مناسبة.