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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرة تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين الذين تم تقليصهم بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
عدن - الخليج 365
أكدت وزير بالحكومة الشرعية على عدم المساس بحقوق العاملين الذين تم تقليصهم بسبب كورونا.
ووجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال،اليوم، مدراء مكاتب الوزارة في المحافظات التعميم على منشآت القطاع الخاص بتقليص عدد العاملين في القطاعات باستثناء التقليص في منشآت القطاعات الخدمية والقطاع الصحي ويشمل المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات التي تقدم خدمات للمرضى.
وأكدت الكمال في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية "سبأ"، على ضرورة عدم المساس بالحقوق القانونية للعاملين التي يتم تقليصهم لكون هذه الإجراءات مؤقتة إلى حين الانتهاء من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فايروس (كورونا).
كما وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية مدراء مكاتب الوزارة ،بالتعميم على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتسخير إمكانياتها وجهودها في نشر التوعية بالإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من فيروس كورونا،والمشاركة الفاعلة في جهود الإغاثة الإنسانية لأي إصابات محتمله، وتدريب فرق لإيصال المساعدات لأي مناطق تحدث فيها أعراض الفيروس.
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