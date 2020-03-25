أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

قوة من المشتركة تصل السقية ورأس العارة بالساحل لإغلاق المنافذ لمكافحة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/469193/ طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في صرواح مأرب https://www.elyamnelaraby.com/469194/ مصرع 5 من المليشيات الحوثية في كمين محكم للقوات الحكومية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/469195/ جمال مُحسن يكشف.. كيف تحررت المحافظات الجنوبية؟ (فيديو) https://www.elyamnelaraby.com/469197/ Advertisements قيادي حوثي يهدد شاباً بالقتل في إب بعد أن اشتكاه إلى النيابة والمحكمة https://www.elyamnelaraby.com/469198/ نجاة طفلة في إب من موت محقق بعد تعرضها لضرب مبرح https://www.elyamnelaraby.com/469199/ البيضاء.. أكثر من 15 قتيلا وجريحاً في مواجهات بين قبيلتين مواليتين للحوثي في "رداع" https://www.elyamnelaraby.com/469203/ جمال محسن: الحوثي لم ينجح فى كسر شوكة الجنوب (فيديو) https://www.elyamnelaraby.com/469204/ "المصائد السمكية" تناقش التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا بمراكز الانزال بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/469205/

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