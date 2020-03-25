شكرا لقرائتكم خبر عن خلال دقائق...من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس كورونا وفاعليته "100%" وموجود في معظم البيوت اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب متخصص في مجال الجهاز التنفسي عن طريقة بسيطة لكنها شديدة الفاعلية اكثر من اللقاح المرتقب للقضاء على فيروس " كورونا " المستجد .



وأكد الدكتور العالمي الشهير " دان لي دمكي " ان فيروس " كورونا " والمعروف علميا بأسم " كوفيد 19" المستجد كغيره من الفيروسات لديه نقاط ضعف شانه سان كافة فيروسات "كورونا " التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي التي تعد هشة للغاية تتمثل في عدم قدرته على الحياة في درجة حرارة عالية ويمكنها ان تعيش لاسابيع واشهر في درجة حراة تحت الصفر.

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واشار الدكتور " دمكي " أن فيروس " كورونا " يعيش فقط في مناطق الجسم الأكثر برودة وعادة في الانسجة المخاطية الموجودة داخل تجويف الأنف والجيوب الانفية ولان هذه الجيوب تقع خلف منطقة " الخدين " ومنخاري الأنف ومحجر العين فان هذه التجاويف تكون باردة وبدرجة جرارة الهواء الخارجي الذي نتنفسه .

وكشف الدكتور " دمكي " أن القضاء على فيروس " كورونا " يحتاج فقط الى تدفئة منطقة الجيوب الأنفية من خلال طريقة مبتكرة ولكنها شديدة الفاعلية وذلك بتنفس هواء ساخن باستخدام جهاز " الشاشوار " الذي يستخدم لتصفيف الشعر حيث يتم تشغيل الجهاز وتوجيه فتحة الهواء الساخن الى منطقة " الأنف " مع استخدام بخاخ مياه بارده لرش الوجه اثناء استنشاق الهواء الساخن لتلطيف وتبريد اجزاء الوجه الاخري التي يتسرب سيلامسها الهواء الساخن .

وجزم الدكتور " دمكي " أن استخدام هذه الطريقة السهلة كفيلة بايقاف انتشار الفيروس والقضاء عليه تماما مشيرا الى أن الاشخاص الذين يصابوا بالفيروس يمكنهم استخدام هذه الطريقة لجلستان او خمس جلسات كحد اقصي وسيتماثلون للشفاء كون الفيروس سيموت بجرد دخول الهواء الساخن الى الجيوب الأنفية .