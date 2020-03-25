شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماستشاهدة...سقوط كتلة من السحب في إحدى المناطق اليمنية..."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار سقوط اجسام بيضاء في إحدى المناطق اليمنية تشبه السحاب جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بين من يقول إنه سحاب وبين من يقول إنه جسم اخر .

حيث قال شهود عيان "للمشهد اليمني" أن اجساما واشكالا تشبه السحاب ورغوة الصابون سقطت في منطقة رأس حويرة تحديدا في مرتفع كار سيبان بحضرموت .

واكد شهود العيان أن شبابا من المنطقة عندما شاهدوا الجسم الابيض قاموا بتصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار جدلا واسعا .

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"المشهد اليمني " سأل مختص في العلوم البيئية وأكد أن ما نشر هو زبد السيل وليس سحابا مؤكدا أن ذلك ذكر في القران الكريم قال تعالى (( فاحتمل السيل زبدا رابيا )) وقال تعالى (( فأما الزبد فيذهب جفاء )) أي : لا ينتفع به ، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ، ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح .

مؤكدا في حديثه أن السحاب لايمكن لمسه فهو عباره عن كتل من بخار الماء .

سقوط كتلة من السحاب هذا اليوم بمنطقة رأس حويره القريبة من كور سيبان أعلى قمة جبليه بحضرموت pic.twitter.com/NwF8rmHewI— حصيان السيباني???????????????????? ???????????????????????????????? (@arab201255) سقوط كتلة من السحاب هذا اليوم بمنطقة رأس حويره القريبة من كور سيبان أعلى قمة جبليه بحضرموت pic.twitter.com/NwF8rmHewI — حصيان السيباني𐩢𐩮𐩺𐩱𐩬 𐩱𐩡𐩪𐩺𐩨𐩱𐩬𐩺 (@arab201255) March 24, 2020

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