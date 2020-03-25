شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الصحة الصحة السعودية تفاجئ الجميع وتعلن مصير جثة أول متوفي بكورونا في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحة المدينة المنورة، أن المقيم الأفغاني الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سيتم دفنه وفق إجراءات وقائية تتخذها الجهات المختصة، وحسب الإجراءات النظامية المتبعة في حالة وفاة المقيمين.

وأوضحت صحة المدينة أن المتوفى كان حضر إلى المستشفى في حالة صحية سيئة وتدهورت سريعاً.

ويعتبر الأفغاني أول حالة وفاة بالفيروس في المملكة حتى الآن، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 767 حالة.

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