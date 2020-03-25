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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال محسن: الحوثي لم ينجح فى كسر شوكة الجنوب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
الخليج 365_سالم أحمد
قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن المقاومة الجنوبية، استطاعت التصدي لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة فى المناطق الحدودية كالضالع وأبين وشبوة، إضافة إلى عدن، حيث ارتكبت المليشيا الكثير من الانتهاكات، عن طريق الاعتداء على حق المدنيين.
وأضاف مُحسن، خلال حديثه، عبر برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن لا وجود لأي مبرر لانتهاكات الحوثيين، وتواجدهم وجرائمهم، حيث كان هدف الحوثيين كسر شوكة أبناء الجنوب، لكنهم محاولاتهم باءت بالفشل، مُشيراً إلى لحظة دخولهم عدن بالتحالف مع قوات على عبدالله صالح، كانوا يريدون ضرب الرئيس هادي.
واستكمل رئيس تحرير الخليج 365، أنه فى خلال الأشهر الأولي لإعلان الحرب داخل الأراضي اليمنية، مؤشر لقوة وتواجد المقاومة الجنوبية والمُخلصين من أبناء الشعب، ما كان للمناطق أن تتحرر، مُضيفاً أنه بالفعل كان هناك أشخاص مُخلصين للوطن استطاعوا الوقوف أمام مليشيا الحوثي.
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