البيضاء.. أكثر من 15 قتيلا وجريحاً في مواجهات بين قبيلتين مواليتين للحوثي في "رداع"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

البيضاء - الخليج 365

سقط قتلى وجرحى بينهم مدنيون في اشتباكات وحرب شوارع دارت بين مسلحين قبليين من "آل الجوف قيفة" ومسلحين من سادة ريام الموالية للحوثيين، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.



وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين من قبيلة "آل الجوف" قيفة ومسلحين من "سادة ريام"، إثر شجار بين أطفال تطور إلى مشادة بين مسلح من "آل الجوف" ومسلح من "ريام"، حيث قام الريامي بقتل الجوفي على الفور.

Advertisements

واوضحت المصادر أن "آل الجوف" تداعوا إلى المكان وهاجموا منزل الريامي وقاموا بقتله، في حين تداعى أهل "ريام"، لتتوسع الاشتباكات إلى معظم شوارع وأحياء مدينة رداع.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 6 من مسلحي قبائل "آل الجوف" وإصابة 6 آخرين، في حين قتل 3 من "سادة ريام" بينهم القيادي الحوثي محمد حسين الريامي، وأصيب آخرون بينهم مدنيون تواجدوا في محيط منطقة الاشتباكات.

وافادت المصادر أن طفلة قتلت برصاص الاشتباكات أثناء ركوبها جوار والدها في باص بجوار محطة الحرمين بالشارع العام برداع، ولم يتمكن والدها من إسعافها بسبب إعطاب الباص وكثافة الاشتباكات.

يأتي ذلك في ظل سيطرة الحوثيين على مدينة رداع، حيث دارت الاشتباكات في الوقت الذي تجوب فيه أطقم الحوثيين شوارع المدينة، دون أن تحرك ساكنا.