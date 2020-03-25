اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية بحجة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

القوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية بحجة

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة حرض، بمحافظة حجة.

Advertisements

 

وتمكنت قوات الجيش ، خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة حرض، بالإضافة إلى تكبيد الميليشيا الحوثية، خسائر في الأرواح والعتاد، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء.

 

بالتزامن أسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا