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نجاة طفلة في إب من موت محقق بعد تعرضها لضرب مبرح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

نجاة طفلة في إب من موت محقق بعد تعرضها لضرب مبرح

متابعات_الخليج 365

نجت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما من الموت بعد تلقيها لضرب مبرح وعنيف من والدها واستخدم أثناء قيامه بعملية الضرب آلات حادة ووسائل عنيفة.

 

مصادر محلية قالت إن طفلة تدعى "بحر علي عبده علي" تعرضت للضرب بشكل مفرط وعنيف، من قبل والدها في عزلة الغضيبة مديرية العدين غرب المحافظة، ونقلت بعد ذلك إلى أحد المستشفيات بمدينة العدين عقب تدخل جيرانها وشخصيات محلية لإنقاذ الفتاة.

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وتحدث الجيران أن والد الفتاة يقوم بحبس اولاده داخل المنزل ويعنفهم ويضربهم بشكل متواصل، وخصوصا بعد ان ماتت زوجته، وانه لا يسمح لأي احد من اقاربهم بأن يأخذهم لديهم، كما لم يستطع أحد منعه من تلك الممارسات القاسية.

 

وبعد معالجة الطفلة نقلت إلى إحدى عماتها في محاولات مجتمعية لإنقاذها من العنف الأسري.

 

وشهدت محافظة إب السنوات الماضية حالات عنف أسري بشكل لافت، وسط غياب أي دور للجهات المعنية للحد من تلك الممارسات.

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