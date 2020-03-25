جمال مُحسن يكشف.. كيف تحررت المحافظات الجنوبية؟ (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

الخليج 365_سالم أحمد

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن الكثير من المحافظات الجنوبية تحررت فى أول 4 أشهر من بداية المعركة، داخل الأراضي اليمنية، أما المحافظات الشمالية لم يتم تحرير أياً منها بصورة كاملة.



وأشار مُحسن، عبر برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن تجربة حضرموت فى التصدي وطرد عناصر تنظيم القاعدة، ناجحة، ولابد النظر إليها، حيث كان تنظيم القاعدة يسيطر على المحافظة بشكل كامل، يستورد السُفن والسلع الغذائية، وتعمل عناصر التنظيم على إدارة المحافظة.

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واستكمل رئيس تحرير موقع الخليج 365، هناك تجربة قادها اللواء فرج البحسني واللواء أحمد بن بريك، حيث قاموا على إعادة تشكيل القوات المسلحة، بالاستعانة بأبناء حضرموت المُخلصين، دون النظر إلى من انسحب، مُضيفاً أنه تم تشكيل الصفوف من قوات النخبة الحضرمية.

وأضاف مُحسن، أن القوات استطاعت فى وقت قصير، بمساندة التحالف العربي، من تحقيق معادلة عسكرية أبهرت العالم، حيث تم تحرير المحافظة بصورة كاملة من تحت أيادي تنظيم القاعدة، لافتاً إلى أن هناك منحني شمل عدد من التغيرات على مدار 5 سنوات، حيث أصبحت المحافظة والقوات العسكرية تحت قيادة أبناء المحافظة.