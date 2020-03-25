شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 5 من المليشيات الحوثية في كمين محكم للقوات الحكومية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

البيضاء - الخليج 365

لقي خمسة من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم، في كمين محكم نفذه أفراد القوات الحكومية في جبهة ناطع شمالي محافظة البيضاء.



Advertisements

وأكد قائد جبهة ناطع قائد اللواء 173مشاه العميد صالح المنصوري، في تصريح صحفي ، أن ما لا يقل عن خمسة من عناصر مليشيات الحوثي قتلوا، وأصيب آخرون، ، أثناء محاولتهم التسلل إلى جبل القرحي بجبهة ناطع، حيث استدرجهم أبطال الجيش إلى كمين محكمة وسقطهم بين قتيل وجريح.

وأشار العميد المنصوري، إلى المعنويات المرتفعة والجاهزية القتالية العالية التي يتميع بها أفراد القوات الحكومية في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة البيضاء، مشيراً إلى أن ذلك مكن الأبطال من كسر هجمات المليشيات وتحرير مواقع جديدة وإلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف العدو.