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طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في صرواح مأرب

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مأرب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في صرواح مأرب

مأرب - الخليج 365

دمّر طيران التحالف العربي، مخزناً للأسلحة تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية في صرواح بين محافظتي مارب وصنعاء,

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وقال مصدر عسكري وفق ما نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف استهدفت مخزن أسلحة وذخائر متنوعة للمليشيات الحوثية في جبهة صرواح أتبعها سلسلة انفجارات وتصاعد كبير للأدخنة، كما استهدفت بغارة أخرى عربة كاتيوشا للمليشيات في ذات المنطقة وتمكنت من تدميرها.

 

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات تجمعات للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا في مناطق متفرقة بين صرواح وصنعاء وأدت الغارات إلى سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح

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