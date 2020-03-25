قوة من المشتركة تصل السقية ورأس العارة بالساحل لإغلاق المنافذ لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

وصلت قوة عسكرية من القوات المشتركة بقيادة العميد حمدي شكري الصبيحي نائب القائد العام لقوات ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي إلى منطقة السقية ورأس العارة لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة عمليات التهريب.



وتهدف هذه القوات إلى فرض الإنتشار على منافذ التهريب وإغلاقها وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها القوات المشتركة لمنع وصول وتفشي فيروس كورونا في سواحل البحر الأحمر وخليج عدن .

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كما تهدف الإجراءات إلى وقف التعامل مع دول القرن الافريقي تجنباً لتسلل الفيروس القاتل عبر المهاجرين الغير قانونيين إلى السواحل اليمنية.

يذكر أن قوات لواء باب المندب كانت قد قامت بنشر دوريات ونقاط عسكرية الأسبوع الماضي في مناطق رأس العارة وصولا إلى ذوباب ضمن الإجراءات الأمنية للقوات المشتركة لوقف عمليات التهريب ودخول المهاجرين الغير قانونيين.