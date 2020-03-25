شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسليم معسكر 20 للواء العاصفة التابع لأمن عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الخليج 365 - عدن سلمت القوات المتمركزة بقيادة إمام عبده الصلوي، مساء الثلاثاء، معسكر 20 في مدينة كريتر محافظة عدن، إلى لواء العاصفة بقيادة أوسان العنشلي.

Advertisements وجاء ذلك عقب اتفاق لتجنب انفجار الوضع، حيث انسحبت القوات بالكامل. وأكد سالم العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، في تغريدة: يجري استلام معسكر عشرين في كريتر من قِبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ليسدل الستار على محاولة بعض القوى المأزومة تفجير الوضع من داخل عدن. الجدير بالذكر أنه نشبت اشتباكات صباح اليوم ونتج عنها إعطاب طقم عسكري.

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