الكمامات تدخل السوق السوداء والتجار يهربون 50 ألف كمامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قام مدير عام مديرية المعلا، فهد مشبق، الثلاثاء، بإيقاف أكثر من خمسين ألف كمامة صحية كانت موجودة بمقر شركة DHL الواقع بمديرية المعلا.



وتم توقيف أكثر من أربعين حقيبة بكمية اجمالية بلغت ما يقارب اثنين وخمسين الف كمامة صحية، وسط تكتم من إدارة الشركة.

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وأكد المشبق أن هذه الكمية كانت تتبع تجارا من صنعاء، وتم ايصالها لعدن لغرض تهريبها إلى الخارج عبر شركة DHL، وبسبب إغلاق مطار عدن الدولي تم وضع الكمية بمقر الشركة حتى يعاد فتح المطار ومن ثم تهريبها.

وأضاف، بأن السلطة المحلية بمديرية المعلا ستقوم بدفع قيمة الكمية كاملة للتجار بسعرها الرسمي المتعارف عليه بالسوق المحلي ومن ثم ستوزعها على المواطنين بالمديرية بشكل مجاني وذلك للوقاية من وباء فيروس كورونا.

وتابع مستغرباً عن تواجد هذه الكمية الكبيرة في مقر الشركة منذ أكثر من شهر وسط انعدامها من السوق المحلي بشكل عام من قبل تجار يقومون بإخفائها بغرض رفع سعرها وبيعها بالسوق السوداء، بسبب هلع المواطنين من تفشي وباء فيروس كورونا.