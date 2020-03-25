وضاح الدبيش: الحوثية تدفع بـ30 عنصراً لاقتحام السفينة الأممية بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، عن تفاصيل احتجاز الحوثيين للسفينة الأممية في الحديدة.



وأكدت مصادر يمنية أن الميليشيات الحوثية منعت السفينة الأممية الراسية في ميناء الحديدة من الإبحار إلى ميناء المخا جنوباً، لنقل ضباط الارتباط الحكوميين الذين كانت الشرعية أعلنت تعليق عملهم في البعثة المشتركة على خلفية الخروق الحوثية.

وأفاد المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات الحوثية شهروا أسلحتهم في وجه طاقم السفينة لمنعهم من التحرك عندما حاول القبطان رفع المرساة للإبحار باتجاه ميناء المخا. وذكر أن الميليشيات الحوثية دفعت بنحو 30 مسلحا من عناصرها لاقتحام السفينة ومحاصرة طاقمها وأعضاء البعثة الأممية ومنعهم من الذهاب إلى غرفهم أو مكاتبهم.

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وقال الدبيش إن «هذه الحادثة تثبت أن البعثة الأممية والجنرال الهندي أبيهيجيت غوها عبارة عن رهائن لدى الميليشيات الحوثية، حيث يتحكم ضباط الارتباط الحوثيون بأداء البعثة ويملون عليها ما يريدونه بالقوة، وهو ما يجعل وجود البعثة مثل عدمها»، على حد وصفه.

وأوضح المتحدث العسكري أن «البعثة الأممية امتنعت عن تلقي أي رسائل أو اتصالات من رئيس الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، في وقت كان تم الاتفاق مع البعثة على نقل ضباط الارتباط الحكوميين إلى ميناء المخا أمس» (الثلاثاء).

ودعا إلى «ضرورة نقل مكان إقامة البعثة الأممية إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة الشرعية من أجل تسهيل عملها، أو الانتقال إلى منطقة محايدة على الأقل حتى تتمكن من أداء عملها بعيداً عن الإملاءات الحوثية».

وكشف أن «الفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن محمد عيظة، عقد على الفور اجتماعا لتدارس الرد المناسب على التعنت الحوثي وإبلاغ الحكومة والتحالف الداعم لها بالمستجدات التصعيدية التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية».

وكانت مصادر رسمية حكومية أفادت بأن «الميليشيات الحوثية احتجزت سفينة الأمم المتحدة التي ترسو في ميناء الحديدة وعلى متنها بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن ومنعتها من المغادرة للمرة الثانية»