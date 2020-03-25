القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة حرض بحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

حجة - الخليج 365

شنت القوات الحكومية، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة حرض بمحافظة حجّة.



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وقال قائد اللواء الأول قوات خاصة العميد حسين عبيد الجار، إن مجاميع من مليشيات الحوثي حاولت، التسلل إلى مواقع في جبهة حرض، إلا أن أفراد القوات الحكومية أفشلوا المحاولة وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من التقدمّ قرابة 3 كم وتحرير عدد من المواقع استراتيجية أبرزها التباب السود.

وأوضح العميد حسين، في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك استمرّت نحو 5 ساعات، وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، فيما استعاد أبطال الجيش كمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوّعة.

إلى ذلك، أضاف قائد اللواء الأول قوات خاصة أن أبطال القوات الحكومية تمكّنوا من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة حرض.