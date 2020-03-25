شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة النقل البري تخفض حضور موظفيها للنصف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، تخفيض نسبة حضور الموظفين الى النصف بالمركز الرئيسي وكافة الفروع بالمناطق المحررة.



وناقش اجتماع الهيئة الذي عقد اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة علي محروق، الاجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة وباء كورونا، وإلزام الموظفين باجراءات السلامة تجنبا لفيروس كورونا.

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