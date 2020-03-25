شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خفض حضور موظفي محافظة أبين بنسبة 50 في المائة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 وجه محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، بخفض نسبة حضور موظفي المؤسسات والجهات الحكومية الى النصف، في اطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements وأكد المحافظ خلال اجتماعه بمديرة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات عيشة غالب، على ضرورة التنسيق مع مدراء عموم فروع مكاتب الوزارات والمكاتب الحكومية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بخفض نسبة الحضور لجميع العاملين في مرافق الدولة في المحافظة. كما ناقش المحافظ مع مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور جمال امذيب، الخطوات الاحترازية والاستعدادات المتعلقة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المحافظ أهمية مضاعفة الجهود، ونشر التوعية بين أوساط المجتمع والالتزام التام بتوجيهات الحكومة واللجنة العليا للطوارئ.

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