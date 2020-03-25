شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علي الوليدي متحدثا رسميا باسم اللجنة الوطنية للطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 - عدن اصدر نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي اليوم، أمرا بتكليف الدكتور علي الوليدي متحدثا رسميا باسم اللجنة. وحدد أمر التكليف اختصاصات المتحدث الرسمي، التي تشمل التصريحات والبيانات والمعلومات الخاصة بفيروس كورونا.

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