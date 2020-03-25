شكرا لبحثكم عن خبر وردنا الان بعد اختفاء طويل.. فيروس كورونا يصيب الشيخ محمد العريفي و يُخرجه إلى الملأ (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شاهد أفعى مرعبة تدخل بطن جمل هائج وهو حي وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد شاهدو كيف كانت النهاية شاهد الصور هل تذكرون المسلسل السعودي طاش ماطاش الذي كانت تعرضه قناة الmbc شاهدو المفاجأة التي حدثت خلف الكواليس اثناء التصوير وتم التكتم عنها وقام المخرج بنشرها اليوم (فيديو صادم). تحذير هام وخطير .. تجنب شرب ‘‘القهوة بدون سكر’’ لأنها سبب رئيسي لهذا المرض الخطير..شاهد شاهد الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الأنظار بجمالها الذي يفوق الخيال‘‘..(شاهد صور)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان بعد اختفاء طويل.. فيروس كورونا يصيب الشيخ محمد العريفي و يُخرجه إلى الملأ (فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.