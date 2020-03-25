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حقيقة ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم

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عدن - ياسمين التهامي - أوضحت دار الإفتاء المصرية حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأن فيروس كورونا مذكور في القرآن.
وأكدت أن المنشور المتداول مجرد كذب وافتراء وتدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل، مضيفة أن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء.

وشددت على اتباع التعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، والدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء، محذرة من نشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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