شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت دار الإفتاء المصرية حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأن فيروس كورونا مذكور في القرآن.

وأكدت أن المنشور المتداول مجرد كذب وافتراء وتدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل، مضيفة أن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء.

وشددت على اتباع التعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، والدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء، محذرة من نشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة.

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