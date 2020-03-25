شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ربة منزل بسبب المطهرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفت ربة منزل مصري وأصيب زوجها وأبناؤها الثلاث بحالة اختناق عقب خلطها مواد كيماوية لتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا ما أنتج غازا ساما تسبب في الحادث.

وتبين من التحريات أن السيدة المتوفاة خلطت بعض المواد مع بعضها لصنع سائل للتعقيم بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتطهير المنزل ما أدي لانبعاث غازات سامة، وشرحت التحريات أن المتوفاة عقب التعقيم أغلقت النوافذ ما أدى لإصابتهم جميعا بحالة اختناق.

وتم نقل الزوج إلى مركز السموم، وحالته العامة غير مستقرة، فيما استقرت حالة الأبناء الثلاثة وتم التحفظ على جثة الأم داخل مشرحة المستشفى.

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