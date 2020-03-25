استهداف السعودية والإمارات بأكثر من 400 صاروخ باليستي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن القوة الصاروخية أطلقت خلال الأعوام الفائتة أكثر من 410 صواريخ باليستية على السعودية والإمارات.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن القوة الصاروخية قصفت أهدافًا عسكرية حيوية ومنشآت هامة في العمقين السعودي والإماراتي بأكثر من 410 صاروخ بالستي، وأن أكثر من 630 صاروخًا باليستيًا أطلقت على أهداف عسكرية معادية”.

Advertisements

ونوه سريع إلى أن منظومات القوة الصاروخية التي تم الإعلان عنها خلال سنوات الحرب هي “منظومات قاهر وبركان وبدر وقدس 1 المجنح ونكال وقاصم وذو الفقار”.

وأشار إلى أن قوات الجيش واللجان “أجرت وبنجاح تجارب جديدة على منظومات صاروخية سيتم الكشف عنها عما قريب”.