- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
اعلنت السلطات اليمنية في صنعاء من جديد خلو اليمن من فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للإستعداد لمواجهة فيروس كورونا، أنه جرى امس الاثنين فحص حالتي اشتباه وتأكد خلوهما من فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور عبدالحكيم الكحلاني المتحدث باسم اللجنة في تصريح صحفي، أنه تم فحص مواطن من المحويت ومواطنة من أمانة العاصمة كانت في المستشفى السعودي الألماني وقد تم إجراء الفحصين في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بامانة العاصمة وتبين ولله الحمد خلوهما من فيروس كورونا .
وأشار إلى أنه قد تم حتى الآن فحص 14 عينة اشتباه في أمانة العاصمة، كما تم إجراء فحص 9 حالات اشتباه ليمنيين وباكستانيين وألماني في فرع المختبر المركزي في محافظة عدن وتبين خلوها من فيروس كورونا.
وجدد الدكتور الكحلاني التأكيد أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الجمهورية اليمنية حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن عن حالات اشتباه جديدة بالكورونا في صنعاء والنتيجة ايجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.