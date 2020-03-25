وزارة الصحة تعلن عن حالات اشتباه جديدة بالكورونا في صنعاء والنتيجة ايجابية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اعلنت السلطات اليمنية في صنعاء من جديد خلو اليمن من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للإستعداد لمواجهة فيروس كورونا، أنه جرى امس الاثنين فحص حالتي اشتباه وتأكد خلوهما من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عبدالحكيم الكحلاني المتحدث باسم اللجنة في تصريح صحفي، أنه تم فحص مواطن من المحويت ومواطنة من أمانة العاصمة كانت في المستشفى السعودي الألماني وقد تم إجراء الفحصين في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بامانة العاصمة وتبين ولله الحمد خلوهما من فيروس كورونا .

وأشار إلى أنه قد تم حتى الآن فحص 14 عينة اشتباه في أمانة العاصمة، كما تم إجراء فحص 9 حالات اشتباه ليمنيين وباكستانيين وألماني في فرع المختبر المركزي في محافظة عدن وتبين خلوها من فيروس كورونا.

وجدد الدكتور الكحلاني التأكيد أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الجمهورية اليمنية حتى الآن.