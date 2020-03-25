الجنرال علي محسن يرسل تعزيزات عسكرية ضخمة الى أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين كشف مصدر عسكري، اليوم الاثنين، عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لحكومة هادي إلى محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وأكد المصدر أن قائد ما يسمى قائد اللواء الرابع مدرع التابع لحماية “هادي” مهران القباطي، الموالي للجنرال العجوز علي محسن الاحمر، وصل على رأس تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدينة شقرة الساحلية.

وأوضح المصدر أن قوات هادي تعزز منذ ايام تواجدها في شقرة، وذلك مع تعزيزات اخرى للمجلس الانتقالي الجنوبي تحسبا مما يسميه الاخير باقتحام عدن من قبل قوات هادي.

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