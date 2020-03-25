منظمة الصحة العالمية تكشف رسمياً عن واقع فيروس كورونا في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في اليمن.

وقال مكتب المنظمة في اليمن في بيان مقتضب له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن”.

وأضاف البيان: “بالشراكة مع البنك الدولي، تدعم منظمة الصحة العالمية تجهيز مركز حجر طبي في عدن، لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات بالبلاد”.

ويأتي بيان المنظمة بعد ايام من تصريحات اطلقها أحد المسؤولين في المنظمة والذي اشار الى احتمال وجود حالات كثيرة مصابة بكورونا في اليمن وهو ما نفته الحكومة اليمنية بصنعاء.