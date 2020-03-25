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عدن - ياسمين التهامي - اخبار العملة : السعوديون يتداولون 53 مليار دولار نقداً و130 مليوناً عملات معدنية !!

وسط تأكيدات «مؤسسة النقد» على دعم تطوير منظومة الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على تداول النقد وتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بشكل مستمر، تفصح البيانات الرسمية الأخيرة أن حجم ما يُتداول في السعودية من النقد (الكاش) يبلغ 190.9 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة العملات المعدنية المتداولة نحو 488 مليون ريال (130 مليون دولار) حتى نهاية يناير الماضي. وفرضت «مؤسسة النقد» مؤخراً ضمن تدابيرها الوقائية عزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراء وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مفصحة عن إلزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، والعمل بها مطلع أبريل المقبل. جديد اب برس​ استدعاء اللواء ثابت جواس للواجهة والقيام بهذه المهمة : للسيطرة واطفاء شرارة الحرب جنوب اليمن ؟!! إسرائيل تستعد لجمع مستلزمات السلامة في التصدي لكورونا بمساعدة دول خليجية !! الهدوء قبل العاصفة ورد الان.. توتر امني في عدن والوضع يوشك على الانفجار !! أطعمة تتكاثر فيها البكتيريا أكثر من غيرها الرجال أكثر عرضة للعدوى بفيروس “كورونا” اخبار واوضاع الفترة هذة : تحتاج الى مواد غذائية لتحسين المزاج هااام ما الذي يجب معرفته عن الربو في علاقته بفيروس كورونا؟! لايستوعبة عقل عروس تطلب الطلاق عقب ساعات من ليلة الدخلة.. بعد ما اكتشفت المصيبة الصاعقة في زوجها (صور صادمة) مهم جدآ التعرف على هذا التقرير الطبي .. افضل علاج ل" كورونا" موجود في اليمن بسعر زهيد ... تعرف عليه ماذا صنعت بالكوكب يا كورونا؟! لن تصدق.. أطعمة ومشروبات موجودة في كل منزل تقوي مناعتك وتمنع إصابتك بفيروس كورونا "!! عاجل .. جماعة الحوثي تعلن عن تغير مفاجىء في موقفها من الحوار والحرب وتوجه دعوة غير مسبوقة للسعودية والإمارات ! ! شاهد كيف حدد العلماء أسباب الوفاة بفيروس كورونا





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