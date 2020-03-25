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عدن - ياسمين التهامي - شاهد امرأة تكشف عن أولى علامات COVID-19 الواجب معرفتها!!

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اية الرئيسية/حدث طبي حدث طبيمستجدات طبية امرأة تكشف عن أولى علامات COVID-19 الواجب معرفتها! منذ دقيقتين 02 أقل من دقيقة كورونا المستجد، علاج فيروس كورونا، الصين، انتشار كورونا، مدينة ووهان الصينية، إرشادات كورونا المستجد، الوقاية من كورونا المستجد الرعاية الصحية| مستجدات طبية اثار فيروس كورونا الذعر والهلع في جميع أنحاء العالم بسبب سرعة انتشاره، مع احتمال خطر الإصابة بالعدوى في جميع الأوقات، لذا فإن معرفة الأعراض المحتملة أمر أساسي. وكشف خبراء الأمراض والرعاية الطبية، أن الأعراض الأقل شيوعا تتضمن صعوبة في التنفس، أو الشعور بألم مستمر. وبهذا الصدد، قدّمت امرأة بريطانية روايتها المباشرة عما حدث لها، حيث كشفت عن أول عارض للفيروس دفعها لإجراء الفحص. وقالت تشارلي غارات، من Falmouth، في منشور على “فيسبوك”: “آمل أن يكون هناك تحديثا مطمئنا للجميع بالنسبة لـ Covid-19، جميعنا ممن عانوا منه حتى الآن، اتبعنا نمطا مشابها من الأعراض، ونتعافى تقريبا الآن منذ بدايتها قبل أسبوع، بصرف النظر عن التعب الكبير. بدأت الأعراض بآلام في الحلق وبحة في الصوت، وعانى البعض من صداع “غريب”، في حين شهد آخرون آلاما في المعدة، مع الانتقال إلى صعوبة في التنفس قبل بدء الحمى، التي ترتفع وتنخفض”. وأضافت موضحة: “وعانى البعض أيضا من التهاب الملتحمة، ويزداد ضيق التنفس مع السعال لدى البعض وليس الكل. وأصيب أطفالي بالسعال الجاف مع الحمى، التي أتت في المساء لكنها لم تزعجهم”. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن بعض المرضى أبلغوا أيضا عن علامة أقل شهرة، بما في ذلك الإصابة بالإسهال. وتشمل العلامات الأخرى غير الشائعة الأوجاع والآلام وسيلان الأنف واحتقانه. وأضافت منظمة الصحة العالمية أن هذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة وتتطور تدريجيا بمرور الوقت. وتابعت تشارلي: “كلما استيقظت لأداء الأعمال المنزلية مثل ترتيب السرير، كنت أشعر بالدوار واضطررت للجلوس بسبب ذلك”. ونصحت أي فرد قد يشعر بالذعر بشأن العلامات والأعراض المحتملة للفيروس القاتل بالراحة وعدم القلق.