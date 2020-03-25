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عدن - ياسمين التهامي - فنانة شهيرة تظهر بوضع فاضح وتتحدث عن “كورونا” من الحمَّام

جديد اب برس​ وردنا الان : قيادي حوثي أسير في قبضة القوات المشتركة بالحديدة البحرين تفاجئ الجميع وتعلن نتيجة تجربة علاج فيروس كورونا “هيدروكسي كلوروكين” السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !! Advertisements الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»! الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "! ​ دان اليمني الرئيسية/الميدان اليمني الميدان اليمنيفن ومشاهيرفيديو شاهد الفيديو.. فنانة شهيرة تظهر بوضع فاضح وتتحدث عن “كورونا” من الحمَّام منذ 9 ثواني فنانة شهيرة تظهر بوضع فاضح المغنية الأمريكية مادونا فنانة شهيرة تظهر بوضع فاضح الميدان اليمني – متابعات فاجأت فنانة شهيرة متابعيها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بنشر فيديو لها من داخل حوض الاستحمام في الحمَّام وهي عارية تمامًا وتتحدث عن دان اليمني الرئيسية/الميدان اليمني الميدان اليمنيفن ومشاهيرفيديو شاهد الفيديو.. فنانة شهيرة تظهر بوضع فاضح وتتحدث عن “كورونا” من الحمَّام منذ 9 ثواني فنانة شهيرة تظهر بوضع فاضح المغنية الأمريكية مادونا فنانة شهيرة تظهر بوضع فاضح الميدان اليمني – متابعات فاجأت فنانة شهيرة متابعيها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بنشر فيديو لها من داخل حوض الاستحمام في الحمَّام وهي عارية تمامًا وتتحدث عن فيروس كورونا المستجد . ونشرت الفنانة ونجمة الغناء الأميركية الشهيرة مادونا، الفيديو عبر حسابها الرسمي، معتبرة أن هذا الفيروس هو بمثابة المُعادِل العظيم معتبرة أنه جعل الناس كلها متساوين. وتحدثت مادونا بشكل مكثف عن الوباء المستمر في الانتشار خلال تشغيلها الموسيقى في الخلفية ، فقالت مادونا: ” هذا هو الشيء بشأن COVID-19. لا يهمك كم أنت ثري ، كم أنت مشهور ، كم أنت مضحك. كم أنت ذكي ، أين تعيش، كم عمرك ، ما هي القصص الرائعة التي يمكنك سردها. إنه المعادل الرائع وما هو رهيب بخصوصه هو الرائع أيضاً حوله، “الشيء الفظيع في الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين في نواح كثيرة والرائع في ذلك ، هو أنه جعلنا جميعًا متساوين في نواح كثيرة” أضافت- حسب موقع الفن: “وكما كنت أقول في نهاية الطبيعة البشرية كل ليلة، إذا كانت السفينة تغرق، فنحن جميعًا نغرق معًا. ورفعت مادونا خصلات شعرها الأشقر إلى الوراء بينما شاركت أيضًا متابعيها بلقطة مثيرة هي تحدق في الكاميرا، مع وردتين كبيرتين تغطيان صدرها”. وعلقت عليها: “لا تمييز – Covid-19! الحجر الصحي احموا أنفسكم”. يأتي ذلك بعد أن قامت مادونا بمشاركة جمهورها في صفحتها يوم الجمعة مقطع فيديو وصفه البعض بالسخيف تغني فيه على لحن أغنيتها الشهيرة فوغ وتتخذ فرشاة شعر بدلاً من الميكروفون تتحدث عن التباعد الاجتماعي

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