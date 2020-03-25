شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ‘‘سمية الخشاب’’ التي كرمتها السعودية بختم الرسول تفاجئ الرجال والنساء بما فعلته داخل منزلها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت الفنانة المصرية سمية الخشاب، قائمة بأفكار يمكن تنفيذها داخل المنزل لمقاومة الملل الذي يجتاح المنازل بعد اللجوء لعزل اختياري منعا لتفشي فيروس كورونا، ولم تقتصر نصائح سمية على النساء فقط ولكنها قدمت أفكارا جديدة للرجال أيضا.

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سمية، نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على انستقرام، دعما لحملة خليك في البيت وقالت: وانتي قاعدة في البيت في حاجات كتير اوي ممكن تعمليها .. ممكن نرتب دواليبنا.. نطلع الهدوم القديمة نديها لحد محتاجها .. نبقى عملنا خير ورتبنا الاوض اقروا كتب اهتموا بجمالكم وبشعركم .. فيه حاجات كتير جدا.

وتابعت : الرجالة ممكن يصلحوا الحاجات اللي بايظة في البيت هتلاقي في كهربا ..حيطة عايزة تدهن سباكة عايزة تتصلح اقعدوا مع بعض دي فرصه انكوا تقعدوا تتكلموا مع بعض.. دي فرصة نتلم زي زمان.