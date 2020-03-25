شكرا لقرائتكم خبر عن سيده سعودية تحرض على فعل هذا الأمر الخطير الذي قد يهلك المملكة والسلطات السعودية تتدخل وهكذا كانت النهاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه تم القبض على فتاة ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تحرض على مخالفة الأمر الملكي بمنع التجول في البلاد مساء⁩.

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وقال المصدر، اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء جاء “بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحرض على مخالفة الامر الملكي الصادر بحظر التجول”.

وأضاف أن “النيابة العامة أصدرت أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادا إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامي بحقها”.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطو على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول، والتعليمات المتعلقة به والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 562 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، وأن عدد حالات التعافي وصل إلى 19 حالة.

وشددت الوزارة على أن فردا واحدا لا يلتزم بالحجر قد يتسبب بالعشرات من الإصابات بالفيروس، مشيرة إلى أن السلطات في المملكة لمست مبادرات إيجابية من المجتمع في تطبيق الإجراءات…