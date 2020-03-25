شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر ممثلة سعودية تفضح نفسها في الوسط الفني بهذا الطلب الجريء من الممثل عادل الإمام والصدمة كانت في رده وتدخل تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الفنانة السعودية ريماس منصور على صورة نشرها رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ تجمعه بالفنان المصري عادل إمام على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: “طلبتك يا معالي الرئيس ودي أمثل معه أمنية”. أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ وأعقبت ريماس تعليقها بتغريدة على حسابها ب “تويتر” تضمنت صورتها مع النجم المصري عادل إمام وكشفت عن حديث دار بينها وبينه جاء فيه: ” ريماس : متى نمثل مع بعض ياعادل؟

عادل: انتي مين !؟

ريماس : انا ممثلة مشهورة بالسعودية إسمي ريماس منصور عادل : للأسف مابتابعش كتير مسلسلات خليجية

عادل :بتمثلي من زمان ياريماس؟

ريماس: من 2007 أنا أمثل وكل أعمالي بالسعودية

عادل :حنشوف وإذا وافق تركي آل الشيخ حنشتغل مع بعض”.

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